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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чипы для Китая всё равно важнее нефти, даже после падения импорта на 10,8%
Санкции и импортозамещение влияют на динамику поставок.

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Вышедшая недавно официальная статистика китайских таможенных органов позволила изданию South China Morning Post сделать вывод, что для китайской промышленности импорт интегральных микросхем сохраняет большее значение, чем импорт нефти. По крайней мере, в прошлом году на нужды закупки чипов КНР потратила $349,4 млрд, что на 15,4% меньше результатов 2022 года. При этом импорт нефти в прошлом году повлёк расходы со стороны китайских компаний в размере только $337,5 млрд, и здесь тоже наблюдалось снижение, пусть и на более скромные 7,7%.

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Источник изображения: Infineon

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В натуральном выражении импорт интегральных микросхем в КНР сократился на 10,8% до 479,5 млн изделий. Подобную динамику можно объяснить не только слабостью спроса на ноутбуки и смартфоны в Китае, но и стремлением местных производителей больше чипов выпускать своими силами. По крайней мере, самую примитивную элементную базу типа диодов китайские производители устройств закупают в меньших объёмах, чем ранее. В прошлом году закупки сократились на 23,8% по сравнению с 2022 годом.

#аналитика #полупроводники #китай #китайские производители
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