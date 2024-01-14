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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дуэт видеокарт GeForce RTX 4090 показал лучший результат в GPUPI v3.3 32B
В связке с инженерным образцом Intel Core i9-13900KF.

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Южнокорейскому энтузиасту Phantom на уходящей неделе удалось обновить рекорд GPUPI v3.3 32B для парных видеокарт, объединив в одной системе две GeForce RTX 4090 и центральный процессор Intel Core i9-13900KF. Автор ничего не сообщает об условиях охлаждения компонентов, но инженерный образец центрального процессора смог под нагрузкой работать на частоте 6.0 ГГц при активности всех ядер (8 + 16) и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Phantom

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Непосредственно видеокарты работали на частотах 3285/20504 МГц, в результате в тесте GPUPI v3.3 32B они показали результат 29,37 секунды, что является лучшим достижением среди парных видеокарт любых моделей, а также лучшим результатом в модельном зачёте. В абсолютном рейтинге результат соответствует 21-му месту, что для выборки из 900 с лишним записей тоже весьма достойно.

#экстремальный разгон #geforce rtx 4090 #core i9-13900kf #gpupi
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