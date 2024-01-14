Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
О чём и предупреждал Илон Маск.

реклама

Илон Маск (Elon Musk) в прошлом году подчёркивал, что особенности конструкции электрических пикапов Cybertruck, которые используют кузовные панели из нержавеющей стали, предъявляют особые требования к точности их сборки. Судя по публикации на страницах сайта Electrek, которая ссылается на впечатления одного из первых владельцев Cybertruck не из числа сотрудников Tesla, глава компании не зря выражал подобную озабоченность.

реклама

Источник изображения: Cybertruck Owners’ Club

На товарном экземпляре Cybertruck, за который покупатель должен был выложить около $100 000, зазоры между кузовными панелями не отличаются равномерностью, а одна из боковин в районе грузового отсека вообще сильно отходит от сопрягаемых элементов.

Источник изображения: Cybertruck Owners’ Club

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вообще, для новых моделей электромобилей Tesla подобные «сюрпризы» в целом характерны, поскольку сотрудники компании постепенно учатся собирать машины без дефектов, но покупателям «кривых» экземпляров от этого легче не становится. Самое интересное, что машину с очевидными дефектами сборки так просто выпустили за пределы предприятия в Техасе и вручили клиенту без особых уведомлений о наличии таких нюансов.

#илон маск #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla снизила цены на электромобили в Китае и приостановила их сборку в Германии
Hertz продаст 20 000 электромобилей, так как отчасти разочаровалась в идее сдачи их в аренду
Преследующие Tesla неприятности способствовали снижению курса акций на 3,67%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
153
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
174
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
58
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
64
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
1
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
8

Сейчас обсуждают

Александр Устинов
07:46
Теперь избушка повернется к России передом... постараюсь не покупать их технику.
Huawei полностью прекращает свою деятельность в США, не выдержав давления властей
Garthar
07:45
Автор ты несешь хуйню 1) За золото и серебро СССР платил за дополнительные поставки, а не за лендлиз как таковой 2) Логистика это так то основа войны. А все паровозы и автомобили внезапно - ленд лиз. ...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Weismar
07:41
Вот смотри, твои любимые полосочки, 2080 ти слабее чем 4060 Ти, а полосочки имба и не контрятся, ты всегда их выставляешь за истину в последней инстанции. Так что куита твои гигабайты
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
VRoman
07:37
Покупая БП сегодня гораздо интереснее поддержка видюх будущих поколений: 5090, 6090 и 7090.
CORSAIR обещает поддержку блоков питания для GeForce RTX 40 SUPER
Vorvort
07:31
Забавно: разница между 4070 и 4070 Ти минимум 200$.
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
Эдуард Кузнецов
07:23
Норм +- всё так и есть (было). И да, это только топ, верхушка айсберга.
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Maxim Nagornov
07:19
Вот и оставайся хрен знает где
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Евгений Шрайнер
07:19
А что не так. Если все равно сжигаеттся бесхозно. А полезное электричество будет
Volvo и Rolls-Royce предлагают заряжать электротранспорт, сжигая дрова
kosmos_news
07:08
"одобрение биткоин-ETF в США не оказалось важным из-за их краткосрочного воздействия на рынок. Долгосрочные последствия совершенно не зависят от немедленной реакции рынка. " Это значит, что на цену би...
Nintendo будет передавать франшизы сторонним разработчикам
Matvey Pudov
07:08
Ищи какой-нибудь древний silverstone на авито, ничего лучше даже из новых корпусов премиум сегмента ты найти не сможешь.
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем