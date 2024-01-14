О чём и предупреждал Илон Маск.

Илон Маск (Elon Musk) в прошлом году подчёркивал, что особенности конструкции электрических пикапов Cybertruck, которые используют кузовные панели из нержавеющей стали, предъявляют особые требования к точности их сборки. Судя по публикации на страницах сайта Electrek, которая ссылается на впечатления одного из первых владельцев Cybertruck не из числа сотрудников Tesla, глава компании не зря выражал подобную озабоченность.

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Источник изображения: Cybertruck Owners’ Club

На товарном экземпляре Cybertruck, за который покупатель должен был выложить около $100 000, зазоры между кузовными панелями не отличаются равномерностью, а одна из боковин в районе грузового отсека вообще сильно отходит от сопрягаемых элементов.

Источник изображения: Cybertruck Owners’ Club

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Вообще, для новых моделей электромобилей Tesla подобные «сюрпризы» в целом характерны, поскольку сотрудники компании постепенно учатся собирать машины без дефектов, но покупателям «кривых» экземпляров от этого легче не становится. Самое интересное, что машину с очевидными дефектами сборки так просто выпустили за пределы предприятия в Техасе и вручили клиенту без особых уведомлений о наличии таких нюансов.