Всё должно завершиться введением заградительных пошлин в Европе.

В октябре прошлого года Еврокомиссия начала формальное расследование в отношении китайских автопроизводителей, которые поставляют на рынок Европы свои электромобили по ценам, которые могут быть на величину до 20% ниже, чем у сопоставимых по характеристикам машин европейского производства. Власти Европы считают, что подобное преимущество китайскими производителями может достигаться за счёт нерыночных методов типа целевого субсидирования со стороны китайских властей.

Как сообщает Reuters, в рамках проводимого расследования в Китай уже начали прибывать инспекторы Еврокомиссии, которые в этом и следующем месяце посетят предприятия компаний BYD, Geely и SAIC, поставляющих свои электромобили в Евросоюз. От проверок освобождены китайские предприятия американских и европейских автопроизводителей, чья продукция поставляется в ЕС. Например, такой участи избежали предприятия BMW, Renault и Tesla, функционирующие в Китае.

реклама

Источник изображения: BYD

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Свои выводы проверяющие должны будут оформить в первой половине апреля, и исходя из полученной информации расследование продолжится. Китайским автопроизводителям может грозить применение повышенных импортных пошлин при поставке своей продукции в Европу. При этом автопром Поднебесной нуждается в освоении зарубежных рынков, а европейский в сегменте электромобилей входит в тройку крупнейших в мире вместе с КНР и США. Барьеры на пути экспорта в Европу могут стать серьёзной проблемой для китайских производителей электромобилей. Кстати, в прошлом году Россия стала крупнейшим направлением экспорта китайских автомобилей. Это даже позволило Китаю обойти Японию в статусе крупнейшего автоэкспортёра планеты.