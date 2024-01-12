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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Gigabyte представила игровые мониторы линейки Aorus с OLED-дисплеями до 49 дюймов
Для некоторых устройств заявлена поддержка частоты обновления 240 Гц.

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На выставке CES 2024 компания Gigabyte анонсировала сразу несколько новых мониторов, среди которых нашлось место игровым моделям с OLED-дисплеями Aorus FO48U с диагональю 48 дюймов и Aorus CO49DQ с диагональю 49 дюймов. В данную линейку устройств также вошли модели MO34WQC2 и FO32U2P с диагональю 34 и 32 дюйма соответственно.

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Сначала поговорим об огромном 49-дюймовом мониторе с панелью OLED и 10-битным представлением цвета. Он поддерживает разрешение 5120 x 1440 пикселей и частоту обновления 144 Гц. Монитор также имеет поддержку технологии AMD FreeSync Premium и охват цветового пространства DCI-P3, он оснащён двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя же HDMI 2.1. KVM-переключателя при этом нет.

Модель «попроще» — это 34-дюймовый OLED-монитор Aorus MO34WQC2 с разрешением 3440 x 1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и предлагает время отклика GtG 0,03 мс. Производитель заявляет о поддержке технологии AMD FreeSync Premium, есть два DisplayPort 1.4 и два HDM 2.1, а также KVM-переключатель.

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Gigabyte также привезла на CES 2024 мониторы FO32U2P и FO48U с OLED-экранами с разрешением 3840 × 2160 пикселей (UHD). Для модели FO32U2P заявлена поддержка частоты обновления 240 Гц, 10-битная глубина цвета, охват 99 % цветового пространства DCI-P3 и технология AMD FreeSync Premium. Устройство получило один интерфейс DisplayPort 2.1, один mini DisplayPort 2.1, а также полноразмерный порт DisplayPort 2.1 с поддержкой последовательного подключения нескольких мониторов.

#gigabyte
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