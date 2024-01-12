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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай сможет удвоить объёмы выпуска чипов за пять или семь лет
Это быстрее, чем рассчитывают многие.

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Смелые прогнозы специалистов Barclays по поводу темпов развития китайской полупроводниковой промышленности привлекли внимание агентства Bloomberg, которое приводит эту информацию на страницах своего сайта. После обобщения данных, полученных от 48 компаний, располагающих предприятиями по производству чипов на территории КНР, аналитики Barclays пришли к выводу, что удвоить объёмы их выпуска китайские предприятия смогут за пять или семь лет — гораздо быстрее, чем ожидают многие.

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Источник изображения: Getty Images, GlobalFoundries

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При этом более 60% этой экспансии будет достигнуто за три ближайших года. Разумеется, основной прирост обеспечат довольно зрелые литографические технологии типа 28-нм и более грубых, но и они будут востребованы на мировом рынке с учётом темпов цифровизации различных отраслей и роста спроса на электромобили, которым нужно всё больше чипов. К 2026 году даже может возникнуть угроза перепроизводства чипов, выпускаемых по старым техпроцессам, но санкции США и их внешнеполитических партнёров в данном смысле способны сыграть положительную роль в сдерживании экспансии производства в КНР.

#аналитика #полупроводники #китай #китайские производители
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