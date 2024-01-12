Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel настаивает, что первой вывела на рынок процессоры с ускорением искусственного интеллекта
AMD же знает, что это сделала она.

реклама

Intel и AMD вечно спорят о том, какую из технологий кто из них придумал раньше, поэтому CES 2024 не стала исключением. Как поясняет Nikkei Asian Review, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) без лишней скромности присвоил своей компании идею ускорения работы систем искусственного интеллекта с помощью аппаратных ресурсов центральных процессоров. Напомним, что эта функция впервые была реализована в мобильных процессорах Meteor Lake, представленных в конце прошлого года.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Мы являемся движущей силой. Нам нравится, когда люди за нами повторяют», — многозначно заявил глава Intel. Естественно, представляющий интересы AMD в сфере маркетинга клиентских решений Дон Волигорски (Don Woligorski) счёл нужным напомнить, что его компания начала поставки процессоров с функцией ускорения ИИ для ПК задолго до Intel. Впрочем, в AMD предпочитают не гнаться за статусом первопроходца как таковым, а сосредоточиться на коллективной работе по переводу всей отрасли на использование систем искусственного интеллекта. Представители AMD и Intel сходятся во мнении, что распространение клиентских ПК с функцией локального ускорения работы систем ИИ растянется на годы, и предложения первого поколения в действительности будут мало отличаться от процессоров предыдущих семейств.

#amd #intel #искусственный интеллект #ces 2024
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve решила пропускать в Steam игры с ИИ-контентом, но с важными оговорками
В Китае вырос спрос на кустарно созданные из игровых видеокарт NVIDIA ускорители вычислений
Выручка Intel в прошлом квартале окажется на уровне ожиданий инвесторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
137
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
1
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
147
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
26
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
34
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
42
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
34

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
11:10
там не может быть априори поддержки pci-e 4
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Чато -- Бот
11:09
Новыны из Дуркаины, по обстановке где-то западнее Артёмовска, сообщение в какляцкой среде: "...«Богдановка – побратимов выбили с позиций, личный состав цел. Но многие не выходят на связь».(цэ) Этот ме...
Эстония призвала Запад не ограничивать Украину в обстрелах России
Евгений Шрайнер
11:08
Да насрать по сути на них было. Но челы сами полезлу в зал....пу. И своими атаками судов. Тормознули вроде 1.5 процента мировой торговли. Такое не прошают, и надо было показательную порку провести. И ...
Консоль Nintendo Switch 2 может выйти в сентябре 2024 года
Gradient1712
11:07
Я сейчас сижу на AMD Ryzen 5 5600х + материнка купленная в сентябре 2017, ASUS PRIME X370-PRO с самым свежим биосом с лета 2023 года. Поддержка PCI Express 4.0 даже была в одном из первых биосов, но п...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Блейд
11:07
Поддерживаю и удваиваю
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Блейд
11:06
Соглашусь какая-то херня. У rtx 4090 меньше баллов чем у затычки 4060
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Дамен Мершед
11:06
Специальный оптимизон для бенчмарков))
Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra улучшили свои результаты в тесте Geekbench
Евгений Хрипков
11:06
Господи, цифры в бенча[ это ересь для детей😊
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
OgoGoLog
11:05
Ясно. Перефорс. Что за манера то у людей появилась мысли оппонента воровать. Но пока условия и хар-ки железа не покажешь - останешься простым балаболом.
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Krajtos
11:03
ну собственно вернули свой корабль с грузом
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем