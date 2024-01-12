AMD же знает, что это сделала она.

Intel и AMD вечно спорят о том, какую из технологий кто из них придумал раньше, поэтому CES 2024 не стала исключением. Как поясняет Nikkei Asian Review, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) без лишней скромности присвоил своей компании идею ускорения работы систем искусственного интеллекта с помощью аппаратных ресурсов центральных процессоров. Напомним, что эта функция впервые была реализована в мобильных процессорах Meteor Lake, представленных в конце прошлого года.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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«Мы являемся движущей силой. Нам нравится, когда люди за нами повторяют», — многозначно заявил глава Intel. Естественно, представляющий интересы AMD в сфере маркетинга клиентских решений Дон Волигорски (Don Woligorski) счёл нужным напомнить, что его компания начала поставки процессоров с функцией ускорения ИИ для ПК задолго до Intel. Впрочем, в AMD предпочитают не гнаться за статусом первопроходца как таковым, а сосредоточиться на коллективной работе по переводу всей отрасли на использование систем искусственного интеллекта. Представители AMD и Intel сходятся во мнении, что распространение клиентских ПК с функцией локального ускорения работы систем ИИ растянется на годы, и предложения первого поколения в действительности будут мало отличаться от процессоров предыдущих семейств.