Но в этом должен вернуться к росту.

Аналитики IDC уже подвели предварительные итоги как четвёртого квартала, так и всего 2023 года для рынка персональных компьютеров. По их данным, в прошлом квартале поставки ПК и ноутбуков на мировой рынок в целом сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 67,1 млн штук. Lenovo оставалась лидером рынка с долей 24%, она смогла нарастить поставки на 3,9% в годовом сравнении. На втором месте закрепилась американская HP Inc., которая смогла увеличить объёмы поставок ПК на солидные 5,4% и сохранить за собой 20,8%, немного укрепив позиции. Все прочие участники рынка преимущественно теряли позиции и сокращали объёмы поставок, а среди пяти крупнейших производителей сильнее всего просела Apple со снижением на 18,4%.

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Источник изображения: IDC

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Годовая динамика рынка ПК по версии IDC представлена в таблице на иллюстрации. Общий объём поставок сократился на 13,9% до 259,5 млн изделий, но в этом отношении прошлый год оказался чуть лучше 2022 года, поскольку по его итогам поставки ПК сократились на 16,5%. Кстати, четвёртый квартал прошлого года ознаменовал собой восьмой подряд трёхмесячный период снижения поставок ПК в годовом сравнении. Сам по себе он выступил максимально плохо за все четвёртые кварталы, начиная с 2006 года. Тем не менее, аналитики IDC рассчитывают на возрождение спроса на ПК в текущем году. По крайней мере, коммерческий сегмент непременно начнёт закупать новые компьютеры на фоне прекращения поддержки Windows 10.