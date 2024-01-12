Она довольно быстро станет дефицитным товаром.

Известный своими предсказаниями о продукции Apple аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на этой неделе заявил, как отмечает CNBC, что готовящийся к началу продаж 2 февраля тираж из 60-80 тысяч гарнитур Vision Pro будет достаточно быстро распродан, даже с учётом высокой цены ($3499) и неопределённости со сферой применения этого устройства. Для сравнения, Apple ежегодно выпускает по 225 млн iPhone, поэтому несколько десятков тысяч гарнитур Vision Pro для американского дебюта окажутся не таким уж большим количеством.

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Источник изображения: Apple

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Поскольку покупку Vision Pro нельзя будет совершить без предварительного знакомства с возможностями устройства в магазине, как считает эксперт, то на многих будущих владельцев произведёт впечатление возможность работы с новым интерфейсом. Кроме того, покупателями новинки Apple станут многие ценители её продукции, которым не так уж важно, насколько хорош новый выводимый на рынок товар этой марки. В дальнейшем, конечно, Apple и разработчикам приложений придётся приложить усилия к экспансии устройства на рынок, поскольку не все потребители готовы выкладывать круглую сумму за новые и яркие, но не очень применимые на практике ощущения.