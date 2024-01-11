Её внешность должна быть вдохновлена дизайном пикапа Cybertruck.

Среди современного спортивного инвентаря можно обнаружить автомобильные покрышки большого диаметра, канаты и кувалды, поскольку они позволяют комплексно нагружать различные группы мышц. Как поясняет Electrek, компания Tesla зарегистрировала товарное наименование «Cyberhammer», которое собирается использовать в сфере распространения спортивного инвентаря. Предназначение этой торговой марки прописано в профильной заявке достаточно конкретно: «кувалды для спортзалов, используемые при занятиях фитнесом».

реклама

Источник изображения: Electrek

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сразу отметим, что изображений данного изделия ещё не существует, и в качестве иллюстрации представители источника опубликовали только эскиз, созданный по мотивам их личного представления о внешности такого спортивного аксессуара. Скорее всего, приставка «cyber» в названии кувалды будет в той или иной мере роднить её с недавно вышедшим на рынок электрическим пикапом Cybertruck, имеющим характерные угловатые формы. Tesla уже выпустила два фирменных аксессуара, чей дизайн был вдохновлён этим пикапом: слабоалкогольный напиток в бутылке характерной формы и свисток причудливого дизайна. Теперь очередь за кувалдой, хотя регистрация товарного наименования сама по себе не гарантирует намерений компании выпустить соответствующий товар на рынок.