Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SkyDrive рассчитывает в 2027 году запустить в Индии летающие такси с тарифами, как у наземных
Там, где начинается индийская авиация, заканчивается порядок.

реклама

Японский стартап SkyDrive, создающий трёхместные электролёты для воздушных такси, активно поддерживается компанией Suzuki, которая надеется начать сборку таких летательных аппаратов на своём японском предприятии уже этой весной. Как сообщает Nikkei Asian Review, сильные позиции Suzuki на индийском автомобильном рынке подтолкнули её и к планированию сотрудничества с той же SkyDrive в сфере пассажирских авиаперевозок на короткие дистанции.

реклама

Источник изображения: SkyDrive

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К 2027 году партнёры надеются запустить в Индии сервис летающих такси со стоимостью километра пути от $1 до $2. Сейчас наземный индивидуальный транспорт в Индии оказывает услуги примерно по тем же тарифам. К преимуществам летающих такси можно будет отнести отсутствие дорожных пробок, хотя если всё это безобразие со временем поднимется в воздух, то и в небе индийским перевозчикам перестанет хватать места. SkyDrive рассматривает возможность организации локальной сборки своих летательных аппаратов для индийского рынка.

#индия #стартап #летающие такси #suzuki
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Летающее такси Hyundai будет использовать самые передовые тяговые аккумуляторы
Mobileye и индийский автопроизводитель Mahindra объявили о сотрудничестве
Индия опровергла сообщения прессы о поставках артиллерийских снарядов Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
16
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
14
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
6
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
7
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
38
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
141
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
7
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

Подарочек
13:49
Автор просто решил рисануться что у него 4090, перед местной публикой. Видимо в реальной жизни ни кто из близких не понимает и не приветствует его задвиг.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Чато - Бот
13:49
Ну а пока некроинцы сладострастно мрiют, "...В итальянском городе Модена на 20 января запланировано проведение выставки, посвященной Мариуполю, который постепенно возрождается после ожесточенных боев ...
Украинская армия делает ставку на роботов-убийц
Dimon1996
13:48
А чего там думать и зачем что-то создавать? Как обычно - импортозамещение наше все! Заместят американское и европейское - китайским.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Александр Казаков
13:45
А как же ии не заменит человека?
Duolingo переходит на ИИ и увольняет сотрудников
Johan_888
13:42
Бред не бред, пусть развалит эту обезумевшую от страха к русским шарашку.
Трамп заявил, что США должны покинуть НАТО
Николай
13:42
Замучался на работе “бодаться" с таким любителем ltsc. При каких то багах сиди и думай, поэтому или потому. Дома попробовал установить, через 20 минут борьбы вернулся на старый диск, на котором винда ...
Неоднозначные впечатления от Windows 10 LTSC на игровом ПК в 2022 году
Подарочек
13:42
в каком смысле партнёр?
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Apsheronsky tchai
13:39
Широко известный на ресурсе лгбт-активист, партнёр суслика и зеро.
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
Дмитрий Смирнов
13:38
У нас коррупционеры воруют по 8-15 млрд, а тут на все с\х дают 8млрд. Смешно.
Россия увеличивает финансирование сельского хозяйства до 8 млрд рублей
Evgen Udo
13:37
ничего смешного. вы даже с бутылки без разрешения не встаете, а туда же..
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем