Там, где начинается индийская авиация, заканчивается порядок.

Японский стартап SkyDrive, создающий трёхместные электролёты для воздушных такси, активно поддерживается компанией Suzuki, которая надеется начать сборку таких летательных аппаратов на своём японском предприятии уже этой весной. Как сообщает Nikkei Asian Review, сильные позиции Suzuki на индийском автомобильном рынке подтолкнули её и к планированию сотрудничества с той же SkyDrive в сфере пассажирских авиаперевозок на короткие дистанции.

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Источник изображения: SkyDrive

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К 2027 году партнёры надеются запустить в Индии сервис летающих такси со стоимостью километра пути от $1 до $2. Сейчас наземный индивидуальный транспорт в Индии оказывает услуги примерно по тем же тарифам. К преимуществам летающих такси можно будет отнести отсутствие дорожных пробок, хотя если всё это безобразие со временем поднимется в воздух, то и в небе индийским перевозчикам перестанет хватать места. SkyDrive рассматривает возможность организации локальной сборки своих летательных аппаратов для индийского рынка.