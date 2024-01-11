В этом убеждены представители Oppenheimer.

Через две недели компания Intel выступит с подробным квартальным отчётом, и специалисты Oppenheimer убеждены, что её успехи в серверном, клиентском и контрактном сегментах обеспечат достижение выручки на уровне ожиданий, которые соответствуют $15,17 млрд. Аналитики встретились на CES 2024 с представителями Intel, после чего заявили, что руководство компании рассчитывает на рост ёмкости рынка ПК в текущем году с прошлогодних 250 до 300 млн штук.

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Источник изображения: Intel

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В долгосрочной перспективе появление процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта позволит оживить рынок ПК, но в ближайший период участники рынка будут разрабатывать совместимые утилиты и приложения, поэтому на формирование экосистемы уйдёт какое-то время. По мнению представителей Oppenheimer, у Intel есть перспективы не только в сегменте процессоров для клиентского и серверного применения, но и на рынке контрактных услуг по производству чипов.