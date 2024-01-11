Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD зафрахтовала морское судно, способное доставить в Европу 7000 электромобилей
Оно уже отправилось в первый коммерческий рейс.

реклама

Статистика четвёртого квартала закрепила китайскую компанию BYD в статусе крупнейшего производителя электромобилей в мире, но ей всё сложнее довольствоваться только внутренним рынком Китая, поэтому поставки на экспорт активно наращиваются. Европа входит в тройку крупнейших рынков электромобилей, поэтому BYD вполне оправданно присмотрелся к этому региону, хотя местные власти и хотят обезопасить локальных автопроизводителей заградительными пошлинами на китайские электромобили.

По информации Bloomberg, недавно компания BYD впервые зафрахтовала для доставки своих электромобилей в Европу специальное морское судно, которое в качестве топлива использует сжиженный природный газ и может перевезти за один рейс до 7000 легковых автомобилей.

реклама

Источник изображения: Feature China/Future Publishing/Getty Images

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот «морской автовоз» перемещается по морским водам под управлением компании Zodiac Maritime, недавно он был замечен в порту китайских городов Яньтай и Шэньчжэнь. В последнем располагается штаб-квартира BYD, там же судно возьмёт на борт соответствующий груз, после чего направится в Европу. Данное средство доставки было специально построено для нужд BYD, это первый проект такого рода, но наверняка расходы оправдают себя в случае успеха электромобилей этой марки на европейском рынке.

#электромобили #европа #китайские производители #byd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Электромобили ZEEKR возьмут на вооружение чипы Intel с поддержкой искусственного интеллекта
Panasonic не торопится инвестировать в американские предприятия в ожидании выборов президента США
Tesla начала предлагать обновлённую Model 3 в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
15
Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
14
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
5
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
6
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
30
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
142
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
6
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
От Земли до звёзд - секрет успеха современных ракет
+

Сейчас обсуждают

PanzerK
12:14
Ну о том и речь что толку от Radeon 7000 там не будет... хотя если я верно помню на ней даже в Doom 3 можно слайдшоу посмотреть. Ну и коли отговорить вас не выйдет, тогда совет - для Voodoo 2 пользуй...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
АЕV
12:14
Ну вот древняя ха22/32 спокойно преодолевают ПВО и нафига тогда кинжалы вундервафельные?
В Израиле объявили об успешном испытании новой системы ПВО Spyder All in One
АЕV
12:11
Да вы что? В где тогда супер современные системы ПВО про которые последние лет 15 отчитывались по телевизору? Распилили на яхты и дворцы? И да, РФ никто так не угрожает как собственная корумпированная...
Главком ВМФ РФ: Корабли ВМС США с ракетами Tomahawk угрожают России
Apsheronsky tchai
12:10
Зачем ему квартира? Он с зистаксом и сусликом прекрасно живёт в геё-сквоте.
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Сергей Игнатовский
12:10
А откуда информация, что у него нет квартиры?
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Сергей Игнатовский
12:08
RTX 4090 Suprim X
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
Игорь Быков
12:00
О чурка бомбанул, иди раком постой в сторону черного ящика, да ишаку присунь, животное аллахакбарнутое.
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
Дмитрий Зяблов
12:00
Сало потекло с монитора.
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
Пузо
11:59
Скорее бы уже его догнали чтоль
Несмотря на паузу в принятии нового законопроекта, мобилизация на Украине начинает ускоряться
Дмитрий Зяблов
11:59
Скакуасы из канадчины кинули скакуасов коренных.
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем