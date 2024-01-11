Оно уже отправилось в первый коммерческий рейс.

Статистика четвёртого квартала закрепила китайскую компанию BYD в статусе крупнейшего производителя электромобилей в мире, но ей всё сложнее довольствоваться только внутренним рынком Китая, поэтому поставки на экспорт активно наращиваются. Европа входит в тройку крупнейших рынков электромобилей, поэтому BYD вполне оправданно присмотрелся к этому региону, хотя местные власти и хотят обезопасить локальных автопроизводителей заградительными пошлинами на китайские электромобили.

По информации Bloomberg, недавно компания BYD впервые зафрахтовала для доставки своих электромобилей в Европу специальное морское судно, которое в качестве топлива использует сжиженный природный газ и может перевезти за один рейс до 7000 легковых автомобилей.

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Источник изображения: Feature China/Future Publishing/Getty Images

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Этот «морской автовоз» перемещается по морским водам под управлением компании Zodiac Maritime, недавно он был замечен в порту китайских городов Яньтай и Шэньчжэнь. В последнем располагается штаб-квартира BYD, там же судно возьмёт на борт соответствующий груз, после чего направится в Европу. Данное средство доставки было специально построено для нужд BYD, это первый проект такого рода, но наверняка расходы оправдают себя в случае успеха электромобилей этой марки на европейском рынке.