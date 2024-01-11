Теперь слово за прочими инстанциями.

Компания Apple подключила все доступные ресурсы для оспаривания раннего решения Комиссии по международной торговле США (ITC), которая запретила продажу на территории страны умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 из-за предполагаемого нарушения компанией патентов Masimo, имеющих отношение к технологии определения содержания кислорода в крови. Накануне, как отмечает 9to5Mac, Комиссия по международной торговле США отвергла прошение Apple продлить блокировку запрета на продажу этих часов до завершения процесса рассмотрения этого дела другими инстанциями.

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Источник изображения: Reuters

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Впрочем, условий для приостановки продажи перечисленных умных часов Apple в США данное решение пока не создаёт. Дело в том, что таможенные органы США должны вынести свой вердикт по этому делу 12 января, поскольку Apple предложила программное решение проблемы с использованием спорных алгоритмов. Прочие заинтересованные стороны могут подавать свои материалы в поддержку Apple или против неё до 15 января, и тогда Апелляционный суд США должен будет решить, предоставить ли компании право продавать часы на территории страны, пока эта инстанция будет рассматривать апелляцию, поданную Apple против октябрьского решения ITC.