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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Комиссия по международной торговле США отказала Apple в продлении права на продажу Watch Series 9 и Ultra 2
Теперь слово за прочими инстанциями.

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Компания Apple подключила все доступные ресурсы для оспаривания раннего решения Комиссии по международной торговле США (ITC), которая запретила продажу на территории страны умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 из-за предполагаемого нарушения компанией патентов Masimo, имеющих отношение к технологии определения содержания кислорода в крови. Накануне, как отмечает 9to5Mac, Комиссия по международной торговле США отвергла прошение Apple продлить блокировку запрета на продажу этих часов до завершения процесса рассмотрения этого дела другими инстанциями.

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Источник изображения: Reuters

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Впрочем, условий для приостановки продажи перечисленных умных часов Apple в США данное решение пока не создаёт. Дело в том, что таможенные органы США должны вынести свой вердикт по этому делу 12 января, поскольку Apple предложила программное решение проблемы с использованием спорных алгоритмов. Прочие заинтересованные стороны могут подавать свои материалы в поддержку Apple или против неё до 15 января, и тогда Апелляционный суд США должен будет решить, предоставить ли компании право продавать часы на территории страны, пока эта инстанция будет рассматривать апелляцию, поданную Apple против октябрьского решения ITC.

#apple #сша #судебное разбирательство #патентное право #apple watch 9
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