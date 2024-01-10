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Новости Hardware Алексей Сычёв
Luminar и Mercedes-Benz создают автопилот, который умеет сам объезжать препятствия на скорости
Серьёзный прогресс по сравнению с существующими системами.

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Сейчас только самые продвинутые системы активной помощи водителю умеют менять полосу движения при следовании по маршруту, пересекать перекрёстки и осуществлять левые повороты на дорогах общего пользования. Если же речь идёт о внезапно возникающих в пределах полосы движения препятствиях, то автоматика в лучшем случае остановит машину перед ними, а в худшем не сможет сделать и этого, как это неоднократно происходило с электромобилями Tesla, которые сталкивались со стоящими на дороге в темное время суток машинами аварийных служб со включенными проблесковыми маячками.

Как сообщает The Verge, на CES 2024 американская компания Luminar объявила о сотрудничестве с Mercedes-Benz в сфере создания системы активного руления, позволяющей объезжать препятствия на большой скорости в автоматическом режиме. В основу системы будет положен дальнобойный лидар Iris Plus этой марки, который способен достоверно распознавать объекты на удалении до 300 метров даже в условиях ограниченной видимости.

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Источник изображения: Luminar

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Mercedes-Benz данную систему сперва обкатает на пейс-каре для гонок Формулы 1, а затем может установить на серийные спорткары Mercedes-AMG GT Black Series. Своими лидарами Luminar снабжает Volvo, Audi, Toyota, SAIC, а также компании Airbus, Mobileye и Pony.ai, поэтому аналогичные системы могут появиться и на других транспортных средствах.

#автопилот #mercedes-benz #лидар #luminar
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