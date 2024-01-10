Никто и не обещал, что он будет всемогущим.

По меркам продукции Tesla электрический пикап Cybertruck является моделью с самой высокой проходимостью, если речь идёт о полноприводной модификации, хотя в штатной комплектации машина комплектуется шинами универсального назначения, которые плохо подходят для серьёзного бездорожья. По информации Electrek, в одной из социальных сетей сейчас набирает популярность видеоролик с застрявшим в глубоком снегу пикапом Tesla Cybertruck.

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Источник изображения: Stewart Webb, Instagram (запрещена в РФ)

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Для жителей регионов с обильными снегопадами подобная ситуация является обыденной, и Tesla Cybertruck с этой точки зрения не обладает какими-то исключительными внедорожными качествами, хотя и может справляться с подобными проблемами лучше большинства кроссоверов и легковушек. Наличие мощной силовой установки и приличной геометрической проходимости никак не помогает в ситуации, когда тяжёлая машина села на дно и не касается колёсами твёрдой поверхности. Буксир и шанцевый инструмент помогут решить проблему, но на это потребуется некоторое время и определённые усилия. В этом отношении Cybertruck ничем не отличается от других транспортных средств.