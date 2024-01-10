И это заслуга систем искусственного интеллекта.

До сих пор даже представители TSMC считали, что вялый спрос на компоненты для ПК и смартфонов перевешивает влияние бума систем искусственного интеллекта, а потому последний из факторов в целом не может остановить падение выручки TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. По данным Bloomberg, в декабре прошлого года выручка TSMC сократилась на 8,4% в годовом сравнении, до $5,7 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Тем не менее, по итогам всего квартала в целом компании удалось выйти на выручку в размере $20 млрд, что несколько выше ожиданий аналитиков и примерно соответствует позапрошлогоднему уровню. Четвёртый квартал 2022 года для TSMC был очень доходным, поэтому была сформирована высокая база для сравнения. На этом фоне полученные в четвёртом квартале прошлого года $20 млрд являются отличным результатом. Правда, годовая выручка TSMC всё равно сократилась на 4,5% до $69,4 млрд, поэтому если четвёртый квартал и говорит об улучшении ситуации со спросом на чипы, то преимущественно в контексте прекращения снижения выручки, а не полном переломе тренда в масштабах всего года.