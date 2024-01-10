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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала предлагать обновлённую Model 3 в США
По той же цене, что и раньше.

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Продавать обновлённую версию электромобиля Model 3 компания Tesla начала ещё в прошлом году, но до сих пор рынки сбыта ограничивались Китаем и Европой, а выпускалась машина только в Шанхае. На этой неделе автопроизводитель заявил, что начал предлагать обновлённую модель в Северной Америке. Где выпускаются машины для местного рынка, не уточняется, но ранее сюда поставлялись некоторые версии Model 3 из Китая.

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Источник изображения: Tesla

Рестайлинговый вариант Tesla Model 3 в американской спецификации не потерял и не добавил в запасе хода по циклу EPA, хотя недавно компания пересмотрела данные значения в сторону более реалистичных для всех моделей, предлагаемых в США. Европейские версии Tesla Model 3 после рестайлинга немного увеличили запас хода по циклу WLTP, поскольку обновлённая машина стала более экономичной. Зато максимальную скорость американская версия Tesla Model 3 после рестайлинга снизила с 224 до 200 км/ч, но без изменений по времени разгона до 60 миль/ч.

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Ассортимент предлагаемых модификаций Tesla Model 3 в Северной Америке ограничен заднеприводным вариантом и полноприводным с увеличенным запасом хода, а вот полноприводной Performance среди них пока нет, как и в Китае или Европе. Обновлённая Tesla Model 3 может похвастать более современным интерьером и улучшенной шумоизоляцией, в США она предлагается за ту же цену, что и предшественница. По слухам, в этом году Tesla обновит и родственный кроссовер Model Y. Заказываемые сейчас обновлённые Tesla Model 3 клиенты в США могут получить уже в феврале или марте.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3
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