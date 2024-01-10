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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили ZEEKR возьмут на вооружение чипы Intel с поддержкой искусственного интеллекта
Они помогут улучшить работу голосового интерфейса.

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В структуре Intel израильский разработчик систем автопилота Molbileye всегда стоял особняком, а после выхода на биржу в конце позапрошлого года лишь сильнее подчеркнул свою операционную независимость. Головная корпорация Intel не стесняется развивать свой автомобильный бизнес без оглядки на Mobileye, что и доказано сделанными на этой неделе заявлениями, как поясняет Reuters. Во-первых, Intel объявила о намерениях купить французского разработчика чипов для электромобилей и зарядных станций Silicon Mobility, но сумму сделки и её условия не огласила.

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Источник изображения: CnEVPost

Во-вторых, было заявлено о сотрудничестве с китайским производителем электромобилей ZEEKR (Geely) в сфере создания бортовых информационно-развлекательных систем с функциями искусственного интеллекта. Компания Intel будет снабжать этого автопроизводителя своими специализированными процессорами, которые помогут ускорить работу и повысить точность голосовых команд, активно применяемых китайскими автопроизводителями в качестве интерфейса бортовых систем транспортных средств.

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Компания Intel уже поставила чипы для информационных бортовых систем примерно 50 млн автомобилей, но они относились к достаточно зрелому поколению без особых изысков в функциональных возможностях, поэтому об успехах Qualcomm или NVIDIA в этой сфере известно гораздо больше. Intel в эру искусственного интеллекта готова противопоставить изделиям NVIDIA более экономичные и доступные чипы, которые можно будет установить в относительно недорогих машинах. Ещё в прошлом году Intel договорилась о сотрудничестве в этой сфере с тайваньским разработчиком процессоров MediaTek. В перспективе, Intel даже готова встраивать в свои многокристальные решения для автомобильных систем отдельные чиплеты, которые разработаны автопроизводителями или их партнёрами для реализации каких-то уникальных функциональных возможностей. Сотрудничество с Mobileye при этом не будет навязываться компанией Intel своим клиентам из числа автопроизводителей.

#intel #электромобили #искусственный интеллект #zeekr
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