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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Летающее такси Hyundai будет использовать самые передовые тяговые аккумуляторы
Когда начнёт эксплуатироваться в 2028 году.

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Купленная пару лет назад корейским автогигантом Hyundai Motor компания Supernal, как пояснил её руководитель в интервью Bloomberg, собирается к середине этого года подать заявку на сертификацию своего летательного аппарата S-A2 в США, к концу года начать демонстрационные полёты, а в коммерческую эксплуатацию подобную технику запустить в 2028 году. Азия и Европа станут вторыми на очереди регионами, где это будет сделано, а выпуск летательных аппаратов данной модели может быть налажен и в США.

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Источник изображения: Supernal

Электролёт S-A2 оснащён восемью роторами с электродвигателями и винтами, которые могут менять вертикальное положение на горизонтальное. Последнее необходимо для взлёта и посадки, на этом этапе издаваемый S-A2 шум достигает 65 дБА, но при перемещении в воздухе по горизонтальной траектории уровень шума снижается до 45 дБА. Для эксплуатации в черте города это очень важно.

Источник изображения: Supernal

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Электролёт способен подниматься на высоту более 450 метров и преодолевать по воздуху от 40 до 64 км с максимальной скоростью до 192 км/ч. В модульной кабине найдётся место для четырёх пассажиров и пилота, но если необходимо перевезти максимальное количество груза, то четыре пассажирских кресла можно демонтировать. Летательный аппарат приспособлен к работе в ночное время и условиях ограниченной видимости. Hyundai рассчитывает наделить S-A2 самыми передовыми по плотности хранения заряда тяговыми аккумуляторами к моменту начала массового производства. Это могут быть как литий-металлические ячейки, так и аккумуляторы с твердотельным электролитом.

#hyundai #летательные аппараты #летающие такси
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