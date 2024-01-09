Экспансия зрелых техпроцессов в Китае начинает беспокоить зарубежных конкурентов.

Политические противоречия властей двух соседних регионов не мешают представителям деловых кругов Китая и Тайваня рассматривать возможность взаимовыгодного сотрудничества, поскольку товарооборот между ними во многих сферах весьма высок. По информации DigiTimes, китайские контрактные производители чипов в лице SMIC, HSMC и Nexchip Semiconductor не стесняются снижать цены на свои услуги с целью привлечь тайваньских разработчиков чипов. При этом на китайском рынке процесс избавления от складских излишков должен завершиться уже в текущем полугодии, и китайские производители за счёт расширения клиентской базы просто пытаются оправдать те капитальные вложения, которые они делают в расширение собственных мощностей.

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Источник изображения: SMIC

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Эти процессы, как поясняет всё тот же источник, начинают вызывать беспокойство со стороны контрактных производителей чипов за пределами Китая. В конце концов, на Тайване тоже есть производители чипов, которые специализируются на зрелых техпроцессах, и им невыгодно, если китайские конкуренты за счёт активного расширения своих мощностей обрушат цены на соответствующие услуги. Санкции США, которые могли бы предостеречь зарубежных разработчиков от сотрудничества с китайскими подрядчиками, пока не распространяются на сферу зрелых техпроцессов. Правда, от сотрудничества с китайцами зарубежных разработчиков может удерживать обеспокоенность сохранностью своей интеллектуальной собственности, но это уже другой фактор.