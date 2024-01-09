Японский ответ на Apple Vision Pro?

Японская корпорация Sony использовала трибуну CES 2024 не только для демонстрации прототипа электромобиля Afeela, который она будет выпускать совместно с Honda для рынка Северной Америки с 2026 года, но и для рассказа о профессиональном инструменте для создателей контента в среде виртуальной и дополненной реальности. Не имеющий пока собственного имени комплект из гарнитуры дополненной реальности и двух специальных беспроводных манипуляторов, как ожидается, должен выйти на рынок до конца текущего года.

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Источник изображения: Sony

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Непосредственно головная гарнитура получит пару дисплеев типа OLED с разрешением 4K и функцией «взгляда сквозь устройство» для оценки обстановки в реальном мире при создании «пространственного контента с эффектом погружения». В общей сложности система оснащена шестью камерами и датчиками, она позволяет довольно точно воспроизводить мимику человеческого лица на виртуальных персонажах. Более крупный манипулятор используется для указания, а беспроводное кольцо нужно для манипулирования виртуальными объектами. Гарнитура построена на чипе Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Непосредственно используемая для работы с изображениями часть гарнитуры благодаря наличию шарнира позволяет быстро вернуться в реальный мир, откинув соответствующую часть устройства вверх.