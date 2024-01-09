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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае проводится эксперимент по использованию электромобилей для электроснабжения городской сети
К 2030 году технология должна получить повсеместное распространение.

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Китай давно является крупнейшим в мире рынком электромобилей, их доля в первичном сегменте (среди новых машин) уже достигла 40%, но операторы зарядной инфраструктуры до сих пор не особо придавали значение возможности использования тяговых батарей эксплуатируемых машин для электроснабжения домохозяйств и промышленных объектов. Как сообщает Bloomberg, в Уси был проведён профильный эксперимент, в котором приняли участие 50 электромобилей.

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Источник изображения: Ford

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На протяжении 30 минут эти электромобили смогли отдавать в сеть в общей сложности 2 МВт электроэнергии, а этой мощности хватило бы для энергоснабжения 133 домохозяйств на протяжении целого дня, как поясняют китайские СМИ. К 2025 году власти КНР собираются определить 50 экспериментальных зон на территории страны, где данная тема будет получать развитие на практике. К 2030 году должна быть создана правовая и техническая база для распространения подобных технологий по всей территории Китая.

#китай #электромобили
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