Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix рассчитывает удвоить капитализацию за три года
Успех ускорителей вычислений NVIDIA этому способствует.

реклама

SK hynix ещё не подвела предварительных итогов прошлого квартала, но в декабре успела стать второй по величине капитализации после Samsung компанией в Южной Корее. Как заявил в интервью Bloomberg генеральный директор SK hynix Квак Но Чун (Kwak Noh-Jung), за три ближайших года компания рассчитывает удвоить свою капитализацию.

реклама

Источник изображения: SK hynix

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На мероприятии CES 2024 в Лас-Вегасе руководитель SK hynix напомнил, что поставками памяти типа HBM занимаются только три производителя, а его компания является однозначным лидером в данном сегменте. Напомним, что выпускать HBM3 способны ещё и Samsung, и Micron, но NVIDIA пока получает соответствующие чипы для своих ускорителей вычислений только от SK hynix. На рынке DRAM компания собирается изменить темпы сокращения производства микросхем памяти в текущем квартале, а на рынке NAND подождёт до конца первого полугодия. Ограничивая предложение на рынке, производители памяти надеются поднять цены и собственные доходы.

#аналитика #финансы #акции #sk hynix #hbm3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Курс акций NVIDIA достиг исторического максимума
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
9
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
19
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
102
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
37
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
7
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Россия отправляет в зону боевых действий артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» - подробности
8

Сейчас обсуждают

Китя.
08:18
Ну есть мониторы игровые. а есть профессиональные. к примеру игровому лучше изогнутый и по больше герцовка. а профессиональные они все прямые и 60герцовые. Каждый выбирает под свой задачи.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
huk87
08:16
Очередной факт, что новости про дефицит это фуфло. Если бы был дефицит, то 4080с стоила бы дороже, а не подешевела на 200 баксов относительно 4080. Чипов походу переизбыток, скоро видяхи будут дешевле...
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
swr5
08:15
На какой там порядок))), красные как имели зеленых в предтопе, так и будут иметь дальше.
Nvidia анонсировала свои новые Super видеоадаптеры 4000-ой линейки
b0n3z
08:15
у меня есть куча карт на AGP и PCIe древних, 6800гт асус, ти4600се, ти4200 и многие другие тех времен, лень лезть в кладовку на работе. так же есть новый ламповый монитор 17 дюймов и куча мам с процам...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
Руслан Тумов
08:14
Какое-то анальное самолюбование
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
NONsens
08:09
Совершенно легко избавиться - настроить автоматическое скрытие https://www.softwareok.com/?seite=Microsoft/AutoHideDesktopIcons
Что не так с игровыми OLED-мониторами
Руслан Тумов
08:05
Какой у человека отвратительный деревянный стиль изложения. Как будто читаешь дубовый перевод с английского
Хезболла выпустила десятки ракет по Израилю
Sergei Eremeev
08:04
для автора видать секрет что на 4 к монике можно поставить даж 1920 и качество картинки будет четче чем на родном фулхд по простой причине что 1 пиксель фулхд у 4к монитора это уже 4 пикселя т.е что м...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Эдуард Кузнецов
07:49
Да нет, просто дебилов не переношу. И глупых детишек, привет.)
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
glavhyilo
07:46
за место зели,своего скоро Кремль поставит.
Apple огласила дату выпуска Vision Pro в США - 2 февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем