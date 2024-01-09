Успех ускорителей вычислений NVIDIA этому способствует.

SK hynix ещё не подвела предварительных итогов прошлого квартала, но в декабре успела стать второй по величине капитализации после Samsung компанией в Южной Корее. Как заявил в интервью Bloomberg генеральный директор SK hynix Квак Но Чун (Kwak Noh-Jung), за три ближайших года компания рассчитывает удвоить свою капитализацию.

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Источник изображения: SK hynix

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На мероприятии CES 2024 в Лас-Вегасе руководитель SK hynix напомнил, что поставками памяти типа HBM занимаются только три производителя, а его компания является однозначным лидером в данном сегменте. Напомним, что выпускать HBM3 способны ещё и Samsung, и Micron, но NVIDIA пока получает соответствующие чипы для своих ускорителей вычислений только от SK hynix. На рынке DRAM компания собирается изменить темпы сокращения производства микросхем памяти в текущем квартале, а на рынке NAND подождёт до конца первого полугодия. Ограничивая предложение на рынке, производители памяти надеются поднять цены и собственные доходы.