Выход на рынок новых видеокарт стал формальным поводом для такого роста.

Вчерашний дебют новых игровых видеокарт NVIDIA в сочетании с инструментами для локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, по данным Reuters, во многом способствовал росту курса акций компании до исторического максимума в $522,53. В ходе вчерашней торговой сессии курс вырос на 6,43%, а после закрытия торгов вырос дополнительно до $527.

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Источник изображения: NVIDIA

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Примечательно, что вчера объём торгов акциями NVIDIA превысил $32 млрд за день, превратив эти ценные бумаги в наиболее активно участвующие в сделках на американском фондовом рынке. Капитализация бизнеса компании почти достигла $1,3 трлн, что также является историческим рекордом для данного эмитента. В прошлом году на волне бума искусственного интеллекта акции NVIDIA укрепились в цене в три с лишним раза.