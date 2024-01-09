Улучшение ситуации на рынке памяти наблюдается, но оно не столь быстрое, как хотелось бы.

Издание CNBC после публикации предварительной квартальной отчётности Samsung Electronics было вынуждено признать, что крупнейший в мире производитель памяти не оправдал ожиданий рынка, сократив в годовом сравнении операционную прибыль на 35% до $2,13 млрд, что значительно ниже ожидаемых $2,82 млрд. Выручка компании упала на 4,9% до $51,1 млрд против ожидавшихся $53,6 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Самое интересное, это не помешало акциям Samsung вырасти на торгах в Сеуле на 1%, но эксперты объясняют такую противоречивую динамику курса общим воодушевлением инвесторов по поводу перспектив полупроводникового сектора, вызванным вчерашним анонсом компанией NVIDIA своих новых видеокарт. Если учесть, что операционная прибыль Samsung во втором и третьем кварталах прошлого года падала на 95 и 77,6 % соответственно, то снижение на 35% по итогам четвёртого квартала выглядит некоторым улучшением. Тем не менее, аналитики после публикации предварительной отчётности Samsung пришли к выводу, что спрос на микросхемы памяти восстанавливается медленнее, чем ожидалось.