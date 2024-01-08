Дизайн тыльной стороны устройства — особый шик.

Компания Oppo представила в Китае флагманский смартфон Find X7 Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с двумя перископическими камерами. Аппарат построен на базе 4-нм восьмиядерного чипа Snapdragon 8 Gen 3.

реклама

Oppo Find X7 Ultra также снабжён UFS 4.0-накопителем объёмом 512 Гбайт и оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 Гбайт. Но всё основное внимание к себе, разумеется, привлекают оптические модули. На задней панели устройства расположены четыре 50-Мп камеры, две из которых оснащены перископическими телеобъективами (с трёхкратным и шестикратным зумом).

Первая камера — это 65-мм перископический модуль Sony IMX890 (оптический формат 1/1,56 дюйма) с диафрагмой f/2,6, оптической стабилизацией изображения и минимальным расстоянием фокусировки 25 см. Во втором случае речь идёт о 135-мм телеобъективе с сенсором Sony IMX 858 размером 1/2,51 дюйма с поддержкой оптической стабилизации изображения и минимальным фокусным расстоянием 35 см.

Тыльный модуль камер включает в себя основной датчик Sony LYT-900 второго поколения с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией, а также широкоугольную камеру с сенсором Sony LYT-600 с диафрагмой f/2,0 и автофокусом, позволяющим снимать объекты на минимальном расстоянии 4 см.

Если вы больше по селфи-снимкам, то для вас Oppo приготовила 32-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2,4 и автофокусом. В любом случае для съёмок вам пригодится приложение камеры Find X7 Ultra с особым мастер-режимом, разработанным совместно со специалистами Hasselblad. Такой режим позволяет настроить все параметры изображения и запустить съёмку в формате RAW. Заявлена даже поддержка 16-битного режима RAW MAX, но она должна появиться в марте вместе с обновлением фирменного ПО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Из других аппаратных решений Find X7 Ultra нужно обязательно упомянуть аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Устройство работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS, в продаже будут доступны три варианта расцветки: синий (Ocean Blue), коричневый(Sepia Brown) и чёрный (Tailored Black). Базовая версия смартфона с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти обойдётся в 5999 юаней (около $840). За флагманское решение с 16/512 Гбайт памяти придётся отдать 6999 юаней (около $980). Когда аппарат появится за пределами Китая — вопрос пока открытый.