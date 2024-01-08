Один из них уже занимает 47% рынка.

Пока западные производители тратят серьёзные ресурсы на перевод легкового транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электротягу, китайские конкуренты находят возможность активно развивать электронные системы помощи водителю. Если Tesla высокомерно заявляет, что для реализации автономного управления транспортом достаточно получаемой с бортовых камер изображений, то подавляющее большинство автопроизводителей предпочитает подстраховаться за счёт использования лидаров. Этот тип оптических датчиков позволяет с высокой точностью и скоростью формировать «облака точек», определяя расстояние до препятствий и их геометрическую конфигурацию. В отличие от камер, лидары могут распознавать объекты на приличном удалении и в условиях ограниченной видимости.

Как поясняет Nikkei Asian Review, китайские разработчики лидаров по своей исследовательской активности за период с начала века обошли как американских, так и японских соперников, причём прорыв они совершили буквально в последние несколько лет, поскольку в начале века подобных компаний в КНР банально не существовало.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

На счету у китайских производителей лидаров 25 957 поданных патентных заявок, американские могут похвастать только 18 821 заявкой, а японские и вовсе довольствуются 19 939 штуками. В прошлом году китайская компания Hesai лидировала на мировом рынке лидаров с долей 47%. Она специализируется на более сложных решениях для систем автономного управления. Конкурирующая RoboSence отдаёт предпочтение более простым и доступным лидарам для систем активной помощи водителю второго уровня по классификации SAE. Если Hesai снабжает своими лидарами американскую Cruise Automation (GM) и китайскую Baidu, то RoboSense сотрудничает с Geely и XPeng в Китае.

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По оценкам французской исследовательской компании Yole, в период с 2023 по 2025 годы на китайский рынок выйдут более 100 моделей автомобилей с лидарами на борту. Япония, США и Европа по этому показателю будут существенно отставать от Китая. Немецкая Bosch недавно вообще решила свернуть разработку лидаров, сосредоточившись на более востребованных в европейском регионе типах датчиков.