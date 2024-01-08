Но совет директоров преимущественно лоялен.

Богатейший человек мира по версии Forbes и Bloomberg Илон Маск (Elon Musk), как отмечает второе из изданий, не может похвастать кристально чистой биографией с наркологической точки зрения. Данное обстоятельство начинает беспокоить инвесторов, а вот совет директоров компании Tesla состоит из близких знакомых миллиардера и его младшего брата, поэтому подобные увлечения сходят главе этого автопроизводителя с рук.

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Источник изображения: Joe Rogan Experience

Тему злоупотребления различными запрещёнными препаратами Илоном Маском недавно подняло издание The Wall Street Journal, причём в публикации говорится, что наиболее сознательная часть совета директоров Tesla выражала обеспокоенность наличием у главы компании подобных дурных привычек ещё в 2018 году, но вскоре после этого Илон Маск в ходе знаменитого подкаста публично продемонстрировал употребление марихуаны. Он также заявил, что если наркотики в какое-то время помогли повысить его производительность труда, то он не видит причин отказываться от их употребления.

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Находясь в приятельских или даже родственных связях с некоторыми из членов совета директоров Tesla, Илон Маск не встречает особого сопротивления в поддержании своего образа жизни. Эксперты же утверждают, что пагубные привычки Маска могут стать причиной возбуждения уголовных дел, особенно если речь идёт о его функциях руководства аэрокосмической компанией SpaceX, являющейся подрядчиком аэрокосмического ведомства США. Эксперты Deepwater Asset Management считают, что новая статья на тему пагубных привычек Илона Маска лишь на время подорвёт интерес инвесторов к акциям Tesla, поскольку многие из них уже давно привыкли к эксцентричной натуре миллиардера, и в большей степени ориентируются на выгоду, получаемую от инвестиций в акции этого эмитента, чем на риски персонального характера.