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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA H20 поступит на китайский рынок не ранее второго квартала
Про сроки появления L20 и L2 в новых сообщениях на эту тему вообще нет ни слова.

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Преданную огласке ещё в начале месяца информацию агентство Reuters по своим каналам смогло проверить только сейчас, а потому без лишнего стеснения сегодня сообщило, что массовое производство адаптированных под санкции США ускорителей NVIDIA H20 для Китая начнётся во втором квартале, и на первых порах объёмы выпуска будут ограничены, а продукция будет в первую очередь поставляться крупным клиентам этой компании.

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Источник изображения: Microsoft

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Когда в Китае появятся менее производительные L20 и L2, не уточняется. На днях издание The Wall Street Journal по своим каналам выяснило, что не все крупные китайские клиенты NVIDIA довольны соотношением цены и производительности тех ускорителей, которые им доступны в условиях введённых в октябре новых ограничений, а потому часть из них может отказаться от решений NVIDIA в пользу китайских. Тем более, что импортозамещение в этой сфере позволяет китайским разработчикам систем искусственного интеллекта в меньшей мере зависеть от капризов американских властей.

#nvidia #китай #санкции #искусственный интеллект #h20
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