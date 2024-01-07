И небольшим компаниям в этой сфере достанется определяющая роль.

Экономический успех КНР последних десятилетий во много определялся масштабами производства, которые позволили достичь конкурентной себестоимости продукции. Как отмечают опрошенные South China Morning Post эксперты, на новом этапе развития ориентация на масштаб производства не только перестаёт быть полезной, но и может навредить.

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Источник изображения: Xinhua

По словам представителей академического сообщества, сейчас мировая наука и промышленность стоят на пороге новых технологических сдвигов, и китайская модель субсидирования гигантов в профильных отраслях может не сработать в ситуации, когда ключевые для будущего развития экономики технологии просто ещё не выявлены. Когда «выстрелить» может одно из множества направлений научно-технической деятельности, имеет смысл поддерживать компании среднего и мелкого масштаба, а не промышленных гигантов, как это делается в Китае сейчас. Соответственно, для перестройки программы государственной поддержки на новые рельсы потребуется не только время, но и политическая воля.

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Для сравнения, в массе общих затрат Китая на исследования и разработки доля предприятий не превышает 0,78% против 6% в западных странах. На фундаментальные научные исследования Китай тратит чуть более 6%, тогда как в США соответствующий диапазон составляет 16-18 %, а во Франции за последние десять лет этот показатель оставался на уровне 22% в среднем. Промышленные лидеры Китая должны проявлять больше гибкости в своей исследовательской работе, а также присматриваться к небольшим разработчикам с целью их финансовой поддержки или поглощения.