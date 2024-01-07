Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Способность Китая получить технологическое лидерство будет во многом зависеть от государственной политики поддержки бизнеса
И небольшим компаниям в этой сфере достанется определяющая роль.

реклама

Экономический успех КНР последних десятилетий во много определялся масштабами производства, которые позволили достичь конкурентной себестоимости продукции. Как отмечают опрошенные South China Morning Post эксперты, на новом этапе развития ориентация на масштаб производства не только перестаёт быть полезной, но и может навредить.

реклама

Источник изображения: Xinhua

По словам представителей академического сообщества, сейчас мировая наука и промышленность стоят на пороге новых технологических сдвигов, и китайская модель субсидирования гигантов в профильных отраслях может не сработать в ситуации, когда ключевые для будущего развития экономики технологии просто ещё не выявлены. Когда «выстрелить» может одно из множества направлений научно-технической деятельности, имеет смысл поддерживать компании среднего и мелкого масштаба, а не промышленных гигантов, как это делается в Китае сейчас. Соответственно, для перестройки программы государственной поддержки на новые рельсы потребуется не только время, но и политическая воля.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для сравнения, в массе общих затрат Китая на исследования и разработки доля предприятий не превышает 0,78% против 6% в западных странах. На фундаментальные научные исследования Китай тратит чуть более 6%, тогда как в США соответствующий диапазон составляет 16-18 %, а во Франции за последние десять лет этот показатель оставался на уровне 22% в среднем. Промышленные лидеры Китая должны проявлять больше гибкости в своей исследовательской работе, а также присматриваться к небольшим разработчикам с целью их финансовой поддержки или поглощения.

#политика #китай #наука и изобретения #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
Зеленский призвал Запад передать Украине $300 миллиардов замороженных российских активов
NYT: США теряют возможность снабжать Украину ракетами для ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
17
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
24
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
28
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
16
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
67
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
19
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
9
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
23
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24

Сейчас обсуждают

Дмитрий
10:17
Британия уже свалила из евросоюза, специально чтобы поменьше беженцев ехало.
В бюджете Германии дыра в 60 млрд евро, страна на грани дефолта
KotSkripaley
10:15
Эх мне бы на денек к этой кормушке, мне хватило бы ляма долларов и всё. Куплю себе коттедж в Подмосковье и в Дюк Нюкема играть...
The New York Times: США предупредили Украину о невозможности снабжения ракетами для ЗРК Patriot
Johan_888
10:14
Запад понимает, что, когда укроина падёт, русские придут за своим баблом, и заберут его с процентами.
Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Киеву
KotSkripaley
10:11
Истина как всегда где-то рядом. Если Вьетконг навалял Ноак 1979 году, то какой подсрачник они получат от тайванчиков вооруженных пиндосским оружием? Но есть одно НО! Воюет не оружие, а человек. Так ч...
Bloomberg: Коррупция в Китае привела армию в состояние небоеспособности на ближайшие годы
Батя шешенбека
10:10
Согласен, blood money самая переоцененная часть
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
FelsheR-BAN100plussz
10:10
у меня 5600х на а320 и боксовом кулере отлично полгода молотил, даже с разгонами памяти, пока в550 в днс снова временно не подешевели. Ну а то что мама маме рознь - бывает, вроде и работает, но с кос...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Андрей Алексеевич
10:10
Зашёл в комменты, чтобы увидеть подобный комментарий. Действительно не понятно, к чему здесь ваше фото
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
Vito Vago
10:08
Непотопляемый!
Председатель Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет должность
EDDISON
10:08
название темы - превзойдет текст - отстает от RTX 4070 Ti всего на 5,5% мда )))
Новая RTX 4070 SUPER по производительности превзойдёт RTX 4070 Ti и сохранит ту же цену
Vito Vago
10:07
А может свои + ("своей" бабы) сначала вложит...
Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Киеву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем