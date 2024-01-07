Для этого нужен особый экзоскелет.

Команде исследователей из университетов Гарварда и Бостона, как можно судить по видеоролику на YouTube, удалось создать «мягкий» экзоскелет, возвращающий пациентам с болезнью Паркинсона способность уверенно передвигаться на ногах без постоянной помощи и угрозы падений. Симптомы этого заболевания таковы, что страдающие от недуга люди при ходьбе то и дело замедляются и замирают, а по инерции могут потерять равновесие и упасть.

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Источник изображения: YouTube, Harvard University

Работающая в связке с экзоскелетом мягкого типа система датчиков позволяет подстраиваться под особенности походки конкретного пациента, передавая на исполнительные механизмы в районе ног управляющее воздействие в нужный момент, предотвращая те самые замирания. В результате человек не только может длительное время идти без остановки, но и сохранять равновесие, а также передвигаться с более высокой скоростью.

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Как показали испытания прототипа этого экзоскелета с участием 73-летнего пациента, страдающего болезнью Паркинсона, с помощью данной системы он стал уверенно передвигаться в закрытых пространствах, а на открытых значительно реже замедляться. Он также получил возможность сочетать беседу с ходьбой, чего не мог сделать без этого экзоскелета. Разработчики готовы лицензировать технологии, использованные при создании этого устройства, и выпуском таких экзоскелетов смогут заняться производители медицинской техники и роботехнических систем.