Возможно, домашним животным тоже повезёт.

Поскольку ценой беспечности порой может быть человеческая жизнь, бороться с её проявлениями помогает автоматика. По информации Nikkei Asian Review, на грядущей выставке CES 2024 в Лас-Вегасе японская компания Asahi Kasei в сотрудничестве с канадским стартапом Pontosense продемонстрирует прототип системы, позволяющий с более высокой точностью определять наличие в салоне автомобиля забытого ребёнка.

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Источник изображения: Asahi Kasei

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В основе такой системы лежит чип Asahi Kasei AK5818, работающий в тандеме с радаром миллиметрового диапазона, позволяющим не только определять форму и размеры предметов, но и фиксировать малейшие движения. Например, если система зафиксирует дыхательную активность оставленного в машине ребёнка, она сможет поднять тревогу даже в том случае, если забытый пассажир спит и не двигается. Схожим образом можно будет контролировать наличие в машине оставленных домашних животных, ведь в некоторых странах подобная беспечность со стороны автовладельцев преследуется по закону. Например, в Европе со следующего года сертификация транспортных средств по стандартам безопасности будет учитывать наличие системы обнаружения забытых в салоне детей. В Японии такие системы уже устанавливаются на автобусах, используемых для перевозки школьников. Asahi Kasei рассчитывает к 2030 году в три раза увеличить объёмы выпуска профильных чипов.