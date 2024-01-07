Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Радары на основе чипа Asahi Kasei AK5818 позволят достовернее обнаруживать забытых в салоне автомобиля детей
Возможно, домашним животным тоже повезёт.

реклама

Поскольку ценой беспечности порой может быть человеческая жизнь, бороться с её проявлениями помогает автоматика. По информации Nikkei Asian Review, на грядущей выставке CES 2024 в Лас-Вегасе японская компания Asahi Kasei в сотрудничестве с канадским стартапом Pontosense продемонстрирует прототип системы, позволяющий с более высокой точностью определять наличие в салоне автомобиля забытого ребёнка.

реклама

Источник изображения: Asahi Kasei

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В основе такой системы лежит чип Asahi Kasei AK5818, работающий в тандеме с радаром миллиметрового диапазона, позволяющим не только определять форму и размеры предметов, но и фиксировать малейшие движения. Например, если система зафиксирует дыхательную активность оставленного в машине ребёнка, она сможет поднять тревогу даже в том случае, если забытый пассажир спит и не двигается. Схожим образом можно будет контролировать наличие в машине оставленных домашних животных, ведь в некоторых странах подобная беспечность со стороны автовладельцев преследуется по закону. Например, в Европе со следующего года сертификация транспортных средств по стандартам безопасности будет учитывать наличие системы обнаружения забытых в салоне детей. В Японии такие системы уже устанавливаются на автобусах, используемых для перевозки школьников. Asahi Kasei рассчитывает к 2030 году в три раза увеличить объёмы выпуска профильных чипов.

#автомобили #дети #радар #автомобильная безопасность #asahi kasei
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустит производство в первой половине этого года
Российский рынок помог Китаю стать крупнейшим экспортёром автомобилей
Toyota Motor смогла установить рекорд по производству автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
17
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
26
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
27
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
16
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
67
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
18
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
9
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
10

Сейчас обсуждают

Сергей Мищенко
08:54
Очередной автор, который ноет, что АМД поимело его буквой Х. Ощутимый прирост будет только на мат.платах выше 450-ой. Но, в сравнении с 1600 камнем, прирост заметен в любом случае.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Михаил Вячеславович
08:52
Какой нудный автор. Столько времени потратил на тесты и самобичевание, что проще было бы заработать дополнительные 10к и купить 5800х3D и не трахать читателям мозги
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Бот_Пригожина_03081
08:51
Что не получается капитализацией Эппл заряжать ЗРК...
The New York Times: США предупредили Украину о невозможности снабжения ракетами для ЗРК Patriot
FelsheR-BAN100plussz
08:48
Как раз косячные проц и мост могут давать - все крутится но не показывает.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Abrakadabra225
08:46
У самого 5600x, залочил частоту на 4.5 при вольтаже 1,05. Для охлада используется PCCOOLER GI-X4S выше 70 в стресс тесте AIDA64 (CPU+FPU+Cache) не греется
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
FelsheR-BAN100plussz
08:46
"Черный экран можно назвать проклятием как видеокарт, так и процессоров от AMD" Похоже это автор проклят!)) Не слышали, есть 1200, 5600х, 5700г - черных экранов не видел. "черный экран появляется тол...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
TimopheySnz
08:44
этому будет конец или всё равно кто-то напишет "а я вижу мерцание!"
ASRock покажет на CES 2024 игровой монитор с частотой обновления 520 Гц
VL86f
08:44
Что могу сказать. По поводу ключей, тут уже написали за меня. По поводу остальных ограничений (по типу чипа Pluto) - это дело времени, равно как и пути обхода. А в настоящем есть пример длительного об...
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
Джон Коннор
08:40
Черные экраны не бывают из-за процессора или материнки. Либо БП дохлый, либо автор криворукий и накрутил настройки, либо винда засратая. В свое время у меня черные экраны на Нвидии и Интел решились во...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Pepelyator
08:39
Автор мазохист. Лучше доплатить и взять околотоповое железо и не париться. В 2017 взял i7-7700, в 2023 поменял на i7-12700K, меня всё устраивает, никаких проблем и ощущается прирост производительности...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем