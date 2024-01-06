Больше всего вырастет рынок серверной памяти.

Представители Wells Fargo уже взяли на себя смелость составить прогнозы по развитию различных сегментов рынка полупроводниковых компонентов не только на текущий, но и на следующий год, пусть и укрупнённо. По их мнению, рынок памяти в этом году вырастет на 69%, а в следующем рост замедлится до 15%. Акции компании Micron на фоне такой динамики, по мнению экспертов, могут стать привлекательным объектом для вложений средств.

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Источник изображения: Micron Technology

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Рынок полупроводниковой продукции в целом, по мнению аналитиков Wells Fargo, в текущем году вырастет на 17% до $645 млрд, а в следующем — ещё на 11% до $718 млрд. В текущем году сегмент центральных процессоров для серверного применения прибавит 33%, а серверная память увеличит профильную выручку сразу в два раза. Впрочем, на фоне снижения рынка серверных процессоров на 34% по итогам трёх первых кварталов прошлого года такая динамика сулит всего лишь приближение спроса к прежним уровням. Рынок серверных систем в целом сократился на 21% за тот же период.