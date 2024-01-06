В этом убеждены представители Bank of America.

На протяжении предыдущих полутора лет компания NVIDIA оставалась основным бенефициаром бума систем искусственного интеллекта среди разработчиков аппаратного обеспечения. Специалисты Bank of America считают, что за два ближайших года компания на этой волне сможет получить не менее $100 млрд свободного денежного потока, которые будет готова направить не только на развитие и выплаты акционерам, но и на сделки по поглощению.

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Источник изображения: NVIDIA

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На возврат средств акционерам из этой суммы NVIDIA может направить до $35 млрд, как считают аналитики. Проблемой для компании остаётся, по их мнению, достаточно скромная доля доходов от реализации программного обеспечения, которая не превышает 2% от годовой выручки. Чтобы увеличить её в пять раз, компании придётся задуматься о покупке кого-то из участников рынка, либо пойти с ними на некие формы стратегического сотрудничества. По мнению экспертов Bank of America, компания NVIDIA также могла бы поглотить кого-то из провайдеров услуг по хранению больших объёмов данных, поскольку эта часть инфраструктуры важна для развития её собственного бизнеса.