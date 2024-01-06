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Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn рассчитывает на снижение выручки по итогам текущего квартала
Такая динамика готова сохраняться на протяжении уже четырёх кварталов подряд.

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Тайваньская компания Foxconn продолжает оставаться крупнейшим контрактным производителем iPhone, и затянувшийся период снижения выручки создаёт повод для беспокойства, который также важен для инвесторов, следящих за динамикой курса акций Apple. По информации CNBC, подведённые Foxconn предварительные итоги прошлого квартала позволяют судить, что выручка компании за период сократилась на 5,4% в годовом сравнении до $59,7 млрд.

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Источник изображения: Foxconn

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Если учесть, что на текущий квартал Foxconn тоже смотрит без особого оптимизма, предрекая снижение выручки, можно утверждать, что падение будет наблюдаться уже четыре квартала подряд. Декабрьская выручка компании в отдельности снизилась на 27% до $14,84 млрд. Правда, следует учитывать, что в первом квартале прошлого года выручка Foxconn заметно выросла после периода пандемии, поэтому эффект «высокой базы» несколько затрудняет достижение положительной динамики в текущем квартале, но на это обстоятельство участники фондового рынка будут обращать внимание в последнюю очередь.

#аналитика #apple #финансы #iphone #foxconn
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