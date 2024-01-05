Они позволят делать более тонкие устройства.

Принято считать, что передовые разработки в сфере создания аккумуляторных батарей сейчас применяются лишь в производстве электромобилей, но пример компании TDK доказывает, что и на рынке смартфонов находится место для инноваций. По крайней мере, дочерняя компания ATL, по данным Bloomberg, уже на протяжении нескольких месяцев успешно поставляет на рынок смартфонов батареи нового типа, сочетающие кремний и уголь в составе электродов. Формально, это делает TDK единственным поставщиком батарей такого химического состава в сегменте смартфонов.

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Источник изображения: TDK

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Но даже без учёта этого обстоятельства ATL является крупнейшим поставщиком аккумуляторов для смартфонов, а потому материнская корпорация TDK рассчитывает усугубить своё лидерство за счёт использования передовых технологий. Тяговые батареи такого состава позволяют увеличить плотность хранения электроэнергии на 10% как минимум, а некоторые изыскания гласят о возможности достижения более чем 40-процентного преимущества. Apple и Samsung тоже получают от ATL аккумуляторы для мобильных устройств, а Honor в своём сверхтонком складном смартфоне Magic V2, как считается, применила именно кремниево-угольную батарею, использующую двухсекционную компоновку. Корпус устройства удалось сделать тоньше 10 мм, что для складных смартфонов является своего рода рекордом.