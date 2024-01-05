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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиенты Mobileye столкнулись с излишками чипов этой марки
В результате акции этого разработчика упали в цене на 25%.

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С осени позапрошлого года дочерняя компания Intel — израильская Mobileye, представлена на фондовом рынке в качестве самостоятельного эмитента, но до сих пор существенных колебаний котировок её акций в пределах одной торговой сессии не наблюдалось, хотя вчерашние торги стали неприятным для Mobileye исключением. Как поясняет CNBC, вчера акции компании подешевели почти на 25%.

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Источник изображения: Intel

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Причиной столь резкого падения стали заявления руководства Mobileye о возникновении излишков продукции данной марки на стороне клиентов компании. Во время дефицита полупроводниковых компонентов в автопроме многие производители транспортных средств закупали чипы в избыточных количествах, и в текущем квартале Mobileye рискует столкнуться с последствиями такой политики. В этом квартале компания рассчитывает продать значительно меньше продукции, чем год назад. По словам представителей Mobileye, основная часть излишков будет израсходована клиентами к концу первого квартала этого года.

#акции #автопилот #mobileye
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