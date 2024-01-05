Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обнаруженный в ноутбуках Huawei 5-нм процессор выпущен на Тайване компанией TSMC
Причём ещё в 2020 году, так что санкций она не нарушала.

реклама

Агентство Bloomberg в очередной раз вернуло фокус внимания общественности на способность китайского гиганта Huawei Technologies противостоять американским санкциям, которые действуют с 2019 года. Как выяснили специалисты TechInsights, внутри представленных в начале декабря ноутбуков Huawei Qingyun L540 оказались 5-нм процессоры HiSilicon 9006C, которые действительно были выпущены по 5-нм технологии, но не китайскими подрядчиками указанной компании, а тайваньской TSMC, причём ещё в третьем квартале 2020 года.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как поясняет источник, санкции против Huawei вводились со стороны США постепенно, поэтому почти до конца 2020 года компания фактически сохранялся возможность закупать у TSMC необходимые процессоры, чем она в данном случае и воспользовалось. Вскрыв один из представленных в начале декабря Huawei ноутбуков, эксперты при изучении процессора HiSilicon 9006C под микроскопом обнаружили характерные для 5-нм техпроцесса TSMC структуры, тем самым опровергнув причастность китайских компаний к выпуску этого чипа. Получается, что Huawei до сих пор сохраняет способность поставлять на рынок продукцию, выпущенную ещё в 2020 году.

#полупроводники #tsmc #huawei #санкции #hisilicon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel проведёт мероприятие для клиентов контрактного бизнеса 21 февраля
Intel увеличит выручку в наступающем году на 8%
Huawei приступила к сокращению пиарщиков в Северной Америке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
73
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
15
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
О советском ударном самолёте МиГ-27
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Флорес
09:37
Автор, ты каждую неделю впариваешь новые сборки. Определись уже основательно, либо т,либо другое. Каждый раз, все другое и полный шлак. Достал уже своими сборками. Петух
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
baran
09:36
У меня как-то белая горячка была, целую пачку ампул за вечер в/ж вкатили
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Дмитрий Флорес
09:34
Пошел на три буквы отсюда
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Даниил Лавкрафт
09:33
Сам ты консоль.
MSI выходит на арену мобильных игр и становится конкурентом Steam Deck, анонсируя новую консоль
Салих Челик
09:29
Новость написана фиг знает как, ссылок нет, ничего не понятно. Пришлось осиливать этот текст.
«Американский психопат» отправился в Baldur's Gate III, и это стало шедевром
Yilec
09:24
Спасибо деду за Pascal, земля ему пухом. 🫡
MSI готовит к выходу свою первую портативную игровую консоль
mrach
09:19
а етот ваш ИИ сможет наконец научиться перманентно хранить и восстанавливать закрепленные вкладки, а не превращать их поголовно в about:blank?
Microsoft Edge превращается в ИИ-браузер
baran
09:18
Любимая бабушка ты внука прости...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Олег Третьяков
09:16
Они же и новые вирусы способные вызывать пандемии создавать будут
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
Red Red
09:12
Ой надо подождать коменты, такого авторитетного материала ещё не было, и уже на 2 звёзды упал
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем