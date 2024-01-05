Причём ещё в 2020 году, так что санкций она не нарушала.

Агентство Bloomberg в очередной раз вернуло фокус внимания общественности на способность китайского гиганта Huawei Technologies противостоять американским санкциям, которые действуют с 2019 года. Как выяснили специалисты TechInsights, внутри представленных в начале декабря ноутбуков Huawei Qingyun L540 оказались 5-нм процессоры HiSilicon 9006C, которые действительно были выпущены по 5-нм технологии, но не китайскими подрядчиками указанной компании, а тайваньской TSMC, причём ещё в третьем квартале 2020 года.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Как поясняет источник, санкции против Huawei вводились со стороны США постепенно, поэтому почти до конца 2020 года компания фактически сохранялся возможность закупать у TSMC необходимые процессоры, чем она в данном случае и воспользовалось. Вскрыв один из представленных в начале декабря Huawei ноутбуков, эксперты при изучении процессора HiSilicon 9006C под микроскопом обнаружили характерные для 5-нм техпроцесса TSMC структуры, тем самым опровергнув причастность китайских компаний к выпуску этого чипа. Получается, что Huawei до сих пор сохраняет способность поставлять на рынок продукцию, выпущенную ещё в 2020 году.