Обновлён абсолютный мировой рекорд.

Судьба подарила нашей редакции возможность завершить уходящий год тематической новостью о достижении немецкого энтузиаста CENS в сфере экстремального разгона. Он уже несколько недель экспериментирует с процессором Intel Core i9-14900KF и различным набором оборудования, позволяющего разгонять его с использованием жидкого азота. Материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore сочеталась с оперативной памятью G.Skill Trident Z5 RGB, а за охлаждение отвечали аксессуары Bitspower и K|ngp|n Cooling.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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По всей видимости, крышка теплораспределителя процессора была отполирована или даже заменена на альтернативную, жидкий азот использовался для охлаждения как центрального процессора, так и модулей памяти совокупного объёма 2 х 16 Гбайт. При напряжении на процессоре 1,37 В удалось пройти тест SuperPI 32M на частоте 8383 МГц при активности двух производительных ядер и двух потоков. Результат составил 3 минуты 1,156 секунды, и он считается новым мировым рекордом. Двухканальная память при этом работала в режиме DDR5-9088 при значениях таймингов 32-47-44-36 (2T), что тоже впечатляет само по себе.