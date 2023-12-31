С весны наступающего года.

По информации Nikkei Asian Review, к весне следующего года цифровыми камерами с поддержкой цифровой подписи к снимаемому материалу в ассортименте своей продукции будут располагать как минимум Sony и Canon, причём если последняя предложит такую функциональность в составе новых моделей, то первая обновит программное обеспечение уже находящихся в эксплуатации профессиональных камер.

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Источник изображения: Nikon

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Позже к ним присоединится и компания Nikon, а поскольку эта тройка производителей сообща контролирует около 90% рынка, внедрение данного инструмента борьбы с фейками будет способствовать борьбе с распространением недостоверной информации в прессе. Перечисленные компании уже поддержали создание онлайн-сервиса Verify, при помощи которого издательства и СМИ могут проверять подлинность снимков с использованием цифровой подписи. Canon и Sony позже внедрят цифровую подпись к создаваемым их оборудованием видеоматериалам. В этой защищённой цифровой подписи будет содержаться информация о времени и месте снимка, а также об авторе.