Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Canon, Sony и Nikon внедрят цифровую подпись к снимкам для борьбы с фейками
С весны наступающего года.

реклама

По информации Nikkei Asian Review, к весне следующего года цифровыми камерами с поддержкой цифровой подписи к снимаемому материалу в ассортименте своей продукции будут располагать как минимум Sony и Canon, причём если последняя предложит такую функциональность в составе новых моделей, то первая обновит программное обеспечение уже находящихся в эксплуатации профессиональных камер.

реклама

Источник изображения: Nikon

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Позже к ним присоединится и компания Nikon, а поскольку эта тройка производителей сообща контролирует около 90% рынка, внедрение данного инструмента борьбы с фейками будет способствовать борьбе с распространением недостоверной информации в прессе. Перечисленные компании уже поддержали создание онлайн-сервиса Verify, при помощи которого издательства и СМИ могут проверять подлинность снимков с использованием цифровой подписи. Canon и Sony позже внедрят цифровую подпись к создаваемым их оборудованием видеоматериалам. В этой защищённой цифровой подписи будет содержаться информация о времени и месте снимка, а также об авторе.

#sony #canon #nikon #дипфейк #цифровая подпись
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Sony интересуется логистическим бизнесом
PC-версия Spider-Man 2 может стать самым дорогим портом в истории студии Insomniac — утечка
Бесплатное дополнение Valhalla к God of War Ragnarok уже доступно для прохождения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
5
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
4
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
+
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
+

Сейчас обсуждают

Игорь Потехин
09:56
Так а в каком месте обманула? Ее просто не кто и не сбивал
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
DonCarleone
09:54
А интеллект своему руководству не хочет закупить?
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
Vito Vago
09:50
НАТО загоняют незалежную в долговую яму...
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
kitava
09:48
А кто выставлять то будет. 500 тыс, которых силком на фронт тащат?
Зеленский считает, что ВСУ в 2023 году "не отступили ни на одном направлении"
Stanyslav Konakov
09:43
Почему правящая партия Воров и Жуликов в ГД РФ не признаёт ВСУ или хотя бы СБУ, террористическими организациями, хотя совершено уже множество терактов? Ответ простой – Главный кремлёвский Иуда хочет з...
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
inchaos75
09:41
А дальше носа они не видят? Ну сфоткает кто-то, получит фотографию с цифровой подписью, любая обработка в фоторедакторе и нет цифровой подписи. А то что 100% фоток для издательств, выставок, а тем бол...
Canon, Sony и Nikon внедрят цифровую подпись к снимкам для борьбы с фейками
Stanyslav Konakov
09:39
Что-то давно от Главного кремлёвского Иуды не слышно его знаменитой фразы – «операция идёт по плану»!
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
George Mendel
09:34
Я говорю про то, что какое бы ты не ставил программное обеспечение - Линукс или Mac OS, процессор всё равно себя не переплюнет. Ну только если его не разогнать. И я ещё могу сомневаться в точности эти...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
inchaos75
09:34
На маркетплейсах очки с диоптриями не покупают, как и готовые, кому глаза важны, там межзрачковое расстояние "усредненное", а даже 1 мм разница с вашими глазами вызывают сильную усталость глаз уже чер...
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
inchaos75
09:30
В любом магазине очков всегда предлагают на выбор как минимум 4-5 разных линз как Российских производителей так и импортных, если Вам втюхивают именно импортные или просто не доверяете нашим, это Ваши...
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем