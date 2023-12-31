И вернул себе звание богатейшего человека планеты.

Даже в статусе непосредственного участника сделки по покупке Twitter, Илон Маск (Elon Musk) с трудом может претендовать на звание неудачника, поскольку по данным Bloomberg, она в течение уходящего года увеличил своё благосостояние на $95,4 млрд, и смог вернуть себе статус богатейшего человека планеты. Теперь он на $50 млрд обгоняет ближайшего конкурента — французского миллиардера Бернара Арно (Bernard Arnault), который сосредоточил в своих руках доходы от продажи предметов роскоши многих популярных марок.

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Источник изображения: Bloomberg

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Кстати, по итогам прошлого года Маск потерял $138 млрд, поэтому в этом году он восстановил свои былые потери лишь частично. В целом, если 500 крупнейших миллиардеров планеты в этом году увеличили своё благосостояние на $1,5 трлн, то представители технологического сектора из этой суммы обеспечили $658 млрд. Тот же Джефф Безос (Jeff Bezos), в своё время основавший Amazon, завершает год с приростом благосостояния на $70 млрд и является очевидным претендентом на второе место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) с приростом благосостояния на $80 млрд демонстрирует самую выдающуюся динамику в сегменте информационных технологий.