А в 2025 году увеличит её на 16%.

Недавно представители Northland Securities уже выразили уверенность в том, что по частям бизнес Intel стоит гораздо больше, чем в качестве единой корпорации, а потому производственное подразделение неизбежно рано или поздно обретёт структурную самостоятельность. Но даже в прежнем качестве Intel имеет некоторые шансы на улучшение финансовых показателей деятельности уже со следующего года, как считают аналитики. Курс акций компании в результате может вырасти на 30% от текущего уровня.

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Источник изображения: Intel

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Как ожидают эксперты, в следующем году выручка Intel вырастет на 8%, а в 2025 году — уже на 16%. Соответственно, норма прибыли компании к 2025 году может вырасти с нынешних 43 до 53 %, и во многом это случится за счёт привлечения новых заказов от сторонних клиентов. Вложившись в освоение передовых технологий и строительство новых предприятий, с 2025 года Intel сможет начать получать финансовую отдачу от этих инвестиций, как считают представители Northland Securities.