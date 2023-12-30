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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае нет проблем со спросом на смартфоны
Акции Apple на этом фоне могут вырасти ещё на 29%.

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Курс акций Apple с начала уходящего года вырос более чем на 50 %, капитализация компании преодолела планку в $3 трлн и достигла рекордного значения. Аналитики Wedbush утверждают, что эти ценные бумаги сохраняют потенциал роста ещё на 29% до $250 за штуку, и некоторые часто упоминаемые спекулянтами «медвежьего типа» тезисы далеки от реальности.

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Источник изображения: Apple

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Во всяком случае, как заявляют авторы аналитической записки, по итогам общения с представителями цепочек поставок компонентов, в уходящем квартале в Китае не наблюдалось никаких проблем со спросом на потребительском рынке, он рос вопреки утверждениям пессимистов. Стабильному спросу на Apple iPhone 15 не помешает и возросшая конкуренция со стороны Huawei, как считают представители Wedbush. Количество желающих перейти с более старых моделей iPhone на новейшие в Китае в этом сезоне будет достаточно большим. Тем более, что на местном рынке праздничный сезон только начинается в январе.

#смартфоны #аналитика #apple #китай #акции #iphone 15
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