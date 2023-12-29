Вскоре после трёхлетней годовщины нахождения Патрика Гелсингера у руля компании.

Через шесть дней после трёхлетного пребывания Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в статусе генерального директора Intel эта компания проведёт мероприятие под названием IFS Direct Connect, на которое пригласит действующих и потенциальных клиентов контрактного бизнеса, а также своих партнёров в этой сфере. Мероприятие состоится 21 февраля в Сан-Хосе, желающие принять участие уже могут подавать заявки.

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Источник изображения: Intel

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Рассказывать о планах компании на период после освоения пяти новых техпроцессов за четыре года, что примерно соответствует второй половине текущего десятилетия, гостям мероприятия будут генеральный директор Intel и три вице-президента, которые в той или иной мере связаны с техпроцессами и взаимодействием с партнёрами и клиентами. Как известно, к началу 2025 года Intel уже будет располагать готовым к серийному производству техпроцессом 18A, поэтому в феврале 2024 года будет самое время рассказать клиентам и партнёрам, какими будут её дальнейшие планы в сфере литографии, а также технологий упаковки и тестирования чипов.