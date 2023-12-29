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Новости Hardware Алексей Сычёв
TrendForce: в ближайшие кварталы цены на память NAND будут только расти
Их нужно поднять как минимум ещё на 40%, чтобы просто выйти на безубыточность.

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В конце этого года цены на твердотельную память начали расти, но аналитики TrendForce утверждают, что предшествующее падение было затяжным, а потому восстановиться до уровня окупаемости производителям NAND удастся не так быстро. По крайней мере, чтобы просто «выйти в ноль», им придётся повысить цены ещё на 40% от текущего уровня.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Если же рассчитывать на работу с прибылью, то производителям твердотельной памяти придётся поднять цены как минимум на 50%. Естественно, такое повышение не будет реализовано одномоментно, а потому растянется на ближайшие месяцы. Фактически, усилия крупных игроков рынка по ограничению объёмов выпуска NAND уже приводят к возникновению дефицита продукции в отдельных рыночных нишах, и это подталкивает цены к росту. Занимающая чуть менее трети мирового рынка флеш-памяти компания Samsung, например, с сентября сократила объёмы её выпуска до 50% от максимально возможных. Наращивание производства будет происходить максимально медленно даже при наличии опережающего роста спроса, чтобы обеспечить комфортные для производителей условия работы.

#аналитика #финансы #полупроводники #nand #твердотельная память #3d nand #trendforce
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