Иногда он похож на дым.

Ресурс Electrek рассказал об участившихся случаях «ложной тревоги» среди владельцев отдельных модификаций электромобилей Tesla, которые оснащены тепловыми насосами. При подключении к станциям экспресс-зарядки в холодное время года они могут выпускать пар, который отдельные владельцы принимают за дым и даже вызывают пожарных и эвакуатор.

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Источник изображения: X, Stay Connected w/EV’s

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В инструкции по эксплуатации Tesla чётко указывается, что электромобили этой марки могут при определённых условиях испускать пар, и это не является неисправностью или признаком возгорания. При отрицательных температурах бортовая климатическая система должна подготовить тяговую батарею к экспресс-зарядке, для чего разогревает её до 42 градусов Цельсия. При этом на теплообменнике электромобиля может испаряться образовавшийся ранее конденсат, как раз формируя клубы водяного пара. В отличие от дыма, пар не должен иметь запаха, и это его первая отличительная особенность, на которую следует обращать внимание в подобной ситуации.