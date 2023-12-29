Здесь проще привлекать инвестиции и испытывать праворульные версии транспортных средств.

Тот факт, что ещё в первом полугодии Китай стал крупнейшим автоэкспортёром, не означает сам по себе отсутствия административных и экономических барьеров на пути экспансии национальной автомобильной промышленности за пределами КНР. Как поясняет Bloomberg, китайские производители электромобилей ради облегчения выхода на международный рынок готовы действовать с опорой на Гонконг. Здесь ниже административные барьеры в сфере перемещения капиталов, а ещё имеется фондовая площадка, позволяющая активнее привлекать инвестиции.

реклама

Источник изображения: XPeng

Подтягиваются вслед за автопроизводителями и поставщики автокомпонентов. В начале этого месяца китайский производитель тяговых батарей CATL заявил о намерениях открыть в Гонконге свою международную штаб-квартиру и вложить в её развитие $154 млн, попутно наняв 500 сотрудников. В общей сложности представители китайского автопрома уже вложили в Гонконг более $1 млрд и заявили о намерениях нанять 1300 сотрудников.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Китайским автопроизводителям Гонконг интересен ещё и наличием левостороннего движения, унаследованного ещё в бытность этого района британской колонией. Испытывать свои праворульные модели китайские производители могут в Гонконге, чтобы планомерно поставлять их на другие рынки с аналогичной схемой дорожного движения. Индонезия, Малайзия и Таиланд также могут стать потенциальными рынками сбыта праворульных версий китайских автомобилей, поэтому Гонконг важен в статусе испытательного полигона.