Около 16,5% мирового экспорта китайских машин пришлось на Россию.

По итогам 10 месяцев этого года, как отмечает Business Korea со ссылкой на Nikkei, китайские поставщики увеличили объёмы экспорта автомобилей на 58% до 4,42 млн штук, и уже в первом полугодии Китай обошёл в этом статусе Японию, которая уступала место Германии только в 2016 году, но в дальнейшем держалась на первом месте. Япония с начала текущего года смогла увеличить экспорт автомобилей только на 15% до 3,99 млн штук.

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Источник изображения: XPeng

Важное значение для динамики китайского автоэкспорта имел российский рынок, на который за период с января по октябрь текущего года было поставлено 730 000 машин, что в семь раз больше прошлогоднего результата. Вторым важным направлением экспорта автомобилей из Китая стала Мексика, принявшая 330 000 машин китайского производства. Прирост в данном случае ограничился 73%, но эксперты считают, что опыт работы на мексиканском рынке позволит китайцам лучше подготовиться к освоению рынка Северной Америки в целом.

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Экспорт электромобилей из Китая за десять месяцев этого года вырос на 77% до 1,43 млн штук. По большому счёту, каждый третий поставлявшийся за пределы КНР автомобиль местной сборки передвигался на электротяге. Европа уже обеспокоена угрозой экспансии китайских электромобилей в регионе, а потому рассматривает возможность введения заградительных импортных пошлин.