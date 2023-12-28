Она купит долю в китайском предприятии Pegatron.

По информации Nikkei Asian Review, схема сделки китайской компании Luxshare по покупке доли в капитале предприятия Pegatron в Куньшане за $296 млн превратит первую из компаний во второго по величине контрактного производителя iPhone в мире. Первым по величине подрядчиком Apple продолжает оставаться тайваньская компания Foxconn.

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В результате сделки доля Pegatron в китайском предприятии сократится с 100 до 37,5 %, и тайваньский производитель потеряет формальные основания для управления его деятельностью. Подчёркивается, что статус второго по величине производителя iPhone компания Luxshare обретёт именно в выражении производственных мощностей, а не иных показателей. Укрепление связей Apple с китайским подрядчиком будет идти против тенденции последних лет, согласно которой многие её партнёры старались вывести свой бизнес из Китая по политическим соображениям.

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Pegatron до недавних пор владела четырьмя предприятиями в Китае, одно из них располагается в Куньшане. Смартфоны Apple собирались этой компанией ещё и в Шанхае, но недавно Pegatron наладила их контрактное производство на территории Индии. Сделка с Luxshare должна высвободить ресурсы для расширения производства за пределами Китая, хотя полностью покидать КНР компания Pegatron не собирается. Одновременно будут осуществляться инвестиции в Индии, Вьетнаме и Индонезии. Luxshare стала важнейшим партнёром Apple китайского происхождения, и сделка с Pegatron только укрепит её в этом статусе.